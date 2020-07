Umweltschützer protestieren mit Stoff

Normalerweise kann man in dieses Gebäude gut hineinsehen. Doch Umwelt-Aktivisten haben es mit Stoff verhüllt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Und plötzlich wurde es dunkel. Vor allen Fenstern eines großen Gebäudes in der Hauptstadt Berlin hingen am Mittwochmorgen auf einmal riesige schwarze Stoffbahnen.

Denn die Organisation ist mit der Politik der CDU in der Regierung nicht einverstanden. Es geht dabei um die Kohle. Daraus wird Strom hergestellt, aber in einigen Jahren soll zum Schutz des Klimas damit Schluss sein. Das Gesetz dazu wird wohl am Freitag beschlossen.