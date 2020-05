U-Bahn rollt übers Ziel hinaus

Ein Kran hebt diese U-Bahn hoch, nachdem sie über einen Prellbock hinausgefahren ist. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Oh, die Bahn ragt ja leicht schräg in Richtung Himmel statt auf Schienen zu rollen. Was ist denn da passiert? Ein Unfall! Deshalb hebt ein Kran die Bahn vom Gleis hoch.

An dieser Stelle fährt die U-Bahn in der Stadt Frankfurt am Main nicht unter der Erde, sondern oberirdisch. Und da kam sie erst einige Meter nach einem Prellbock zum Stehen. Der vordere Teil wurde durch den Aufprall hochgebockt.