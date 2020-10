Turnierreitern fehlen die Wettkämpfe

Am kommenden Wochenende sollten eigentlich die besten Springreiter aus Westeuropa bei einem Turnier antreten. Sie hätten dann um Punkte für eine ganze Turnierserie gekämpft. Doch der Wettkampf in Land Norwegen fällt wegen Corona aus.

Auch in den kommenden Monaten werden wohl nur selten Reiter und Pferde vor Zuschauern über Hürden springen. In den großen Hallen für solche Veranstaltungen könnten sich viele Leute mit dem Virus anstecken. In Westeuropa wurde deshalb schon mehr als die Hälfte der geplanten Turniere für die Serie abgesagt.