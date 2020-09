Sturm Sally überschwemmt Teile der USA

Der Sturm überschwemmte Straßen und zerstörte Häuser. Foto: Gerald Herbert/AP/dpa

Ein Boot liegt an Land und Autos stehen im Wasser. So sieht es gerade in Teilen des Landes USA aus. Schuld ist ein Sturm namens Sally, der gewaltige Mengen Regen mit sich bringt.

Besonders die Staaten Florida und Alabama sind deswegen von heftigen Überschwemmungen betroffen. Sie liegen im Südosten der USA. In einer Stadt habe es in nur vier Stunden so viel geregnet wie es sonst in vier Monaten üblich ist, sagte eine Feuerwehrchefin.

Außerdem zerstörte Sally Häuser und sorgte für Stromausfälle. Hunderte Menschen in den betroffenen Gebieten wurden in Sicherheit gebracht.