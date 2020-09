Streit um zwei Nager

Feldmäuse und Feldhamster haben einiges gemeinsam. Beides sind Nagetiere, die ihre Baue gerne in Feldern buddeln. Im Bundesland Thüringen und an anderen Orten in Deutschland gibt es aber einen großen Unterschied zwischen den beiden Tieren: Es gibt sehr viele Feldmäuse, aber kaum noch Feldhamster.

Der Feldhamster könnte in Thüringen sogar bald aussterben. Deswegen wird er besonders geschützt. Das allerdings bringt für die Landwirte Probleme. Denn die vielen Feldmäuse fressen ihnen große Teile ihrer Ernte weg, sagen sie. Dagegen würden sie gerne mit Gift vorgehen. Daran könnten aber auch Feldhamster sterben.