Streit um den Hund

Wenn sich Hunde-Besitzer trennen, sollten sie sich eine gute Lösung überlegen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Komm, wir schaffen uns einen Hund an! Das überlegen sich viele Familien oder Paare. In fast jedem fünften Haushalt in Deutschland lebt ein Hund. Doch was passiert eigentlich mit dem Tier, wenn sich Eltern oder Paare ohne Kinder trennen?

Oft können sich die Menschen einigen. Der Hund bleibt dann bei einem von beiden. Oder die Getrennten betreuen das Tier abwechselnd. Doch immer wieder kommt es auch zum Streit, manchmal sogar vor Gericht. Die Menschen sind zum Beispiel gekränkt, weil sie verlassen wurden. Vielleicht gönnen sie dem anderen den Hund deshalb nicht.