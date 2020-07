Staub reist um die Welt

Der orange-rote Fleck ist die Staubwolke aus der Sahara, die über den Atlantik zieht. Foto: ESA/dpa

Ist das staubig! Wenn man auf ein altes Kissen klopft, sieht man manchmal eine kleine Staubwolke aufsteigen. Die Staubwolke, um die es hier geht, ist allerdings sehr viel größer. Sie besteht aus Saharastaub. Die Sahara ist eine riesige Wüste auf dem Kontinent Afrika.</p><p>Durch Winde und Gewitterstürme wird der Sand hochgewirbelt. Als große Staubwolke können die feinen Sandkörner in der Luft schweben und weit reisen. Bilder von Satelliten aus dem Weltraum zeigten nun, wie die Wolke über den Atlantik zieht. So kann man dieses Jahr zum Beispiel auch im Land USA Sand aus der Sahara finden.</p><p>Auch zu uns nach Deutschland kommt der Saharastaub manchmal. Denn solche Staubwolken gibt es immer wieder. Dieses Wolke ist jedoch besonders groß und dicht, sagen Experten. Sie trägt deswegen auch den Namen Godzilla.