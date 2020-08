Starker Sturm und sehr viel Wasser

Der Hurrikan Laura hat im Süden der USA einigen Schaden angerichtet. Foto: David J. Phillip/AP/dpa

Man könnte denken, diese Stadt wäre mitten in einem See gebaut worden. Doch sieht man genauer hin, ist klar: Hier ist etwas nicht in Ordnung. Die Häuser stehen nicht einfach im Wasser wie Inseln. Teilweise sind Dächer abgerissen und Wände umgestürzt.

Der Grund dafür ist ein Hurrikan mit dem Namen Laura. Er richtete schwere Schäden im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika an. Ein Hurrikan ist ein besonders starker tropischer Sturm. Bei diesem rasten Windböen bis zu 240 Stundenkilometer schnell und brachten auch Regen mit. Außerdem drückte der Hurrikan Meerwasser weit aufs Land und verwandelte Orte in Seen.