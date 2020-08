Sicher schwimmen gehen

An Stränden und Seen passen Helfer von der DLRG auf, dass den Badenden nichts passiert. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Sie haben das Wasser und die Schwimmer im Blick. Und sie wissen im Notfall auch genau, was zu tun ist um Leben zu retten. Gemeint sind die Helfer von der DLRG. Die vier Buchstaben stehen für Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Die meist ehrenamtlichen Helfer sorgen für Sicherheit etwa an Stränden am Meer und manchmal an Seen und Flüssen. Allerdings können sie nicht überall sein. Am Donnerstag berichtete die DLRG, wie es bisher mit der Sicherheit geklappt hat und wie viele Unfälle es gab.