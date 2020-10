Sechs Becken voller Algen

Der Biologe Jörg Ullmann schaut sich die Spirulina-Blaualgen genau an. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Algen kann man essen. Vor allem in Asien gibt es viele Gerichte mit Algen, zum Beispiel Sushi. Auch in Deutschland findet man Algen im Essen, meist jedoch eher versteckt. So werden sie beispielsweise als Farbstoff für Gummibärchen oder Nudeln eingesetzt.

In dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern steht eine Anlage mit sechs großen Wasserbecken, in denen Algen wachsen. Sie ist eine der größten in Europa. Dort wird außerdem noch viel erforscht.