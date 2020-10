Schneller Hilfe holen

Plötzlich muss alles ganz schnell gehen: Gerade eben war der Mensch noch zu sehen, aber jetzt ist er plötzlich unter Wasser. Das scheint ein Notfall zu sein. Jemand muss Hilfe holen! Doch wie?

Nicht immer haben Menschen bei einem Ausflug ihr Handy dabei. Am Badesee zum Beispiel könnte es schnell geklaut werden. Deshalb stehen in manchen Orten in Deutschland Notrufsäulen am Wasser. Über sie kann man Profi-Helfer alarmieren, die sofort kommen.