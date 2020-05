Schnell über den Gletscher düsen

In dem Ferienort Sölden in Österreich trainieren gerade Ski-Profis. Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Der Sommer kommt. Aber in dem Ferienort Sölden in Österreich düsen Skifahrerinnen und Skifahrer die Berge hinunter. Sie sind so schnell unterwegs, dass Schneeflocken durch die Gegend fliegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Skifahrer sind Profis, die auch an Rennen teilnehmen. Sie trainieren in Sölden auf Gletschern für den Winter. Dort kann man auch Ski fahren, wenn auf auf anderen Bergen nicht mehr genug Schnee liegt.

Auch die deutschen Ski-Profis möchten bald wieder so trainieren. Allerdings wollen sie dafür etwa in die Länder Österreich, Schweiz oder Italien reisen. Das ist im Moment noch nicht möglich. Wegen des Coronavirus waren die Grenzen zu diesen Ländern geschlossen.