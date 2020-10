Schnell abhaken

Das Gute ist: Die Fußballer von RB Leipzig haben kaum Zeit, um über das letzte Spiel nachzudenken. Denn die Niederlage vom Mittwochabend würden sie wohl gerne schnell vergessen.</p><p>In der Champions League erlor die Mannschaft mit 0:5 bei Manchester United. Trainer Julian Nagelsmann ärgerte sich vor allem über die letzten Minuten. „Du kannst so ein Spiel mal verlieren, aber du darfst dann nicht ohne Gegenwehr die letzten drei Tore kriegen.“

Weiter geht es für Leipzig schon am Samstag in der Bundesliga. Dann bekommen es die Leipziger mit einem starken Gegner zu tun: Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher schafften unter der Woche ein Unentschieden gegen Real Madrid. In der Bundesliga-Tabelle wollen sie den Rückstand zu den besten Teams verkleinern.