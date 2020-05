Schiedsrichter freut sich über freundliche Stimmung

Felix Brych bei seinem ersten Spiel nach der wochenlangen Fußball-Pause. Foto: Tobias Hase/dpa - Pool/dpa

Manche Fußball-Fans schwanken noch: Sind die Geisterspiele in der Bundesliga gut, weil es endlich weiter geht? Oder fehlt die Stimmung in Stadien ohne Fans so sehr, dass das Ganze keinen Spaß macht?

Auch der Schiedsrichter Felix Brych hat eine Meinung zu seinem ersten Spiel: „Angenehmer als vor der Pause“, nannte er die Stimmung im Stadion. Der Schiedsrichter hatte den Eindruck: Alle im Stadion waren gut drauf, weil die Mannschaften nach mehreren Wochen Pause spielen dürfen. Er und die Spieler seien nett miteinander umgegangen.