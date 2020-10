Protestierende Plüschtiere

Diese Kuscheltiere demonstrieren! Denn Tierschützer haben am Freitag einen Haufen Teddy-Bären und Plüsch-Robben vor das Brandenburger Tor in der Hauptstadt Berlin gesetzt. Neben einige der Tiere stellten sie auch Plakate.

Der Grund für die Aktion war der Welttierschutztag am Sonntag. Die Tierschützer in Berlin wollten auf etwas aufmerksam machen: Zu viele echte Tiere werden in der Welt schlecht behandelt, finden sie. Viele Tiere würden etwa gequält, gejagt oder auch getötet. Das müsse sich ändern.