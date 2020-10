Protest gegen Autobahnen

„Wir müssen hier wenden!“ Was dieser Satz bedeutet, ist eigentlich klar: Es geht in eine andere Richtung. Das passiert oft im Straßenverkehr. Zum Beispiel, wenn sich jemand verfahren hat.

Aber was soll es heißen, wenn Politiker eine Verkehrswende machen sollen? Denn genau das forderten am Wochenende einige Hundert Umweltschützer in der Hauptstadt Berlin. Die Gruppe Fridays for Future hatte zu der Demo aufgerufen.