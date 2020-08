Protest auf einer Treppe sorgt für Ärger

Über dieses Gebäude gibt es unglaublich viel zu erzählen. Es ist mehr als 120 Jahre alt und hat eine große Bedeutung für Deutschland: das Reichstagsgebäude in der Hauptstadt Berlin.

Was dort am Wochenende passierte, sorgte aber für große Aufregung. Normalerweise treffen sich in dem Gebäude die Politikerinnen und Politiker des deutschen Parlaments, also des Bundestags. Auch viele Besucher schauen sich das Bauwerk regelmäßig an.