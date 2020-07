Polizisten sieht man oft an großen Bahnhöfen herumlaufen. Manchmal fahren sie auch schnell mit Blaulicht und Sirene im Auto vorbei. Es gibt aber auch Polizisten unter Wasser.

Sie suchen zum Beispiel nach Tatwaffen, die etwa in Flüssen oder Seen versteckt sein könnten. Solche Polizei-Taucher kommen regelmäßig zum Einsatz. Im Bundesland Baden-Württemberg schlüpfen die Polizistinnen und Polizisten etwa jeden zweiten Tag in ihre Taucheranzüge.