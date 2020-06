Politiker mit Nebenjob

Berlin/Spornitz Wenn man einen Fehler gemacht hat, fällt es manchmal schwer, ihn zuzugeben. Kennst du dieses Gefühl? Einem jungen Politiker aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ging es gerade vielleicht so ähnlich.

Philipp Amthor gehört zu der Partei CDU und ist sehr erfolgreich. Der Politiker hat nun zugegeben, dass er etwas falsch gemacht hat. Dabei hat er eigentlich große Pläne: Er will Chef der Partei in seinem Bundesland werden. Später möchte er vielleicht noch wichtigere Jobs übernehmen. Ob seine Pläne aufgehen, ist aber nicht mehr so klar.