Politiker besucht Lager für Flüchtlinge

Der Politiker Armin Laschet hat sich angesehen, wie Geflüchtete in einem Lager in Griechenland leben. Foto: Dorothea Hülsmeier/dpa

Wer Deutschland regieren möchte, sollte auch wissen: Wie sieht es in anderen Ländern in Europa aus? Denn mit 26 dieser Staaten arbeitet Deutschland in der Europäischen Union zusammen.

Der Politiker Armin Laschet von der CDU ist gerade in Griechenland unterwegs. Derzeit regiert er nur das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Manche meinen, er möchte Nachfolger der deutschen Kanzlerin Angela Merkel werden.

In Griechenland zeigt sich eines der größten Probleme in Europa: der Umgang mit Flüchtlingen. Auf einigen Inseln dort sind sehr viele Geflüchtete angekommen, etwa aus dem Land Syrien. Die Lager für sie sind teilweise extrem überfüllt. Griechenland schafft es nicht, alle gut unterzubringen. In den Lagern führt das zu Streit. Teilweise können sogar kranke Menschen nicht ausreichend versorgt werden.