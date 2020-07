Plötzlich neue Lieder

Normalerweise veröffentlicht die Sängerin Taylor Swift ein neues Album mit ordentlichem Tamtam. Sie postet zum Beispiel vorab wochenlang im Internet Hinweise darauf, dass etwas Neues kommt. So steigert sie die Spannung bei ihren Fans.

Diesmal aber war es anders: Am Donnerstag kündigte die Musikerin an, dass sie ein neues Album herausbringt - in der Nacht zu Freitag war es da.