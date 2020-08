Ohne Kinder? Besser so!

In manchen Ländern müssen Kinder harte Arbeit erledigen. Foto: Rungroj Yongrit/EPA/dpa

Sie nähen, ernten oder schuften in Minen: Millionen Kinder auf der Welt arbeiten, anstatt zur Schule zu gehen. In Deutschland und vielen anderen Ländern ist Kinderarbeit zwar verboten. Trotzdem liegen auch bei uns in den Regalen manchmal Dinge, an denen Kinder mitgearbeitet haben.

Das kann zum Beispiel eine Tafel Schokolade sein, für die ein Kind die Kakaobohnen geerntet hat.

Es ist schwierig zu erkennen, an welchen Sachen Kinder gearbeitet haben. Kakao zum Beispiel wird in Afrika von vielen einzelnen Familien geerntet und dann weiterverkauft. Wer genau die Bohnen geerntet hat, ist schwer nachzuweisen. Die Familien sind oft sehr arm und deshalb auf die Arbeit der Kinder angewiesen.

Trotzdem setzen sich viele Menschen und Organisationen gegen Kinderarbeit ein. Ein Politiker aus Deutschland sagte nun: „Der Kampf gegen Kinderarbeit kommt viel zu langsam voran.“ Damit sich das ändert, soll es ein neues Gesetz geben.