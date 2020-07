Nie wieder zur Schule? Warum das keine gute Nachricht ist

Die Coronakrise hat die Menschen in armen Ländern oft noch ärmer gemacht. Sie haben zum Beispiel ihre Arbeit verloren. Ihre Kinder werden deshalb vielleicht nie wieder zur Schule gehen, befürchten Fachleute.

Wo hast du gelernt, als die Schulen wegen des Coronavirus geschlossen waren? Vielleicht in deinem Zimmer oder am Küchentisch? Und wie bist du an deine Aufgaben gekommen? Per Handy? Oder konntest du sie auf ein Laptop oder Tablet herunterladen? Für die meisten Schülerinnen und Schüler war diese Zeit oft anstrengend. Und nicht alle hatten gute Voraussetzungen, etwa weil sie keinen Laptop zum Lernen haben.