Nächster Versuch in der Nationen-Liga

Für die deutsche Mannschaft geht am Donnerstag die Nations League los. Foto: Christian Charisius/dpa

Die Europameisterschaft wurde von diesem Sommer auf nächstes Jahr verschoben. Trotzdem steht für die Fußballer der deutschen Nationalmannschaft mal wieder ein Spiel an.</p><p>Am Donnerstag startet die Mannschaft in einen Wettbewerb, den es noch gar nicht so lange gibt. Die Rede ist von der Nations League In dem Turnier spielen europäische Teams gegeneinander. Wörtlich könnte man auch sagen: die Liga der Nationen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das erste Spiel bestreiten die Deutschen gegen die Mannschaft aus Spanien. Am Sonntag geht es gegen die Schweiz weiter. Der dritte Gegner in der Gruppe ist die Ukraine.

Beim letzten Mal war die deutsche Mannschaft in ihrer Gruppe auf dem letzten Platz gelandet. Das wollen die Spieler jetzt natürlich verhindern. „Es ist der Ansporn, zu jedem Turnier zu fahren und zu gewinnen“, sagte der Stürmer Timo Werner zum Beispiel.