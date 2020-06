Nach den Hausaufgaben kommt die Bundesliga

Jacob Patrick spielt mit 16 Jahren schon in der Bundesliga. Foto: Tilo Wiedensohler/camera4 GbR/BBL/Pool/dpa

Erst die Hausaufgaben machen und dann zum Sport gehen. Das kennst du vielleicht. Das macht auch der Basketballer Jacob Patrick so. Er spielt für den Verein MHP Riesen Ludwigsburg. Das Besondere: Er spielt schon in der Basketball-Bundesliga, obwohl er noch sehr jung ist.

In einem Spiel hat er jetzt seinen ersten Korb geworfen. Im Alter von genau 16 Jahren, 6 Monaten und 19 Tagen. So jung hat das noch nie ein Spieler in der Basketball-Bundesliga geschafft.