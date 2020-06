Mittagessen liefern lassen

Regensburg Gibt es in deiner Schule normalerweise Mittagessen? Zur Zeit vielleicht nicht. Schließlich sind viele Schulen wegen des Coronavirus immer noch zu. Oder es gibt nur wenig Unterricht.

Und wer momentan zu Hause lernt, der isst momentan wahrscheinlich auch zu Hause. Das geht auch vielen Studierenden so. Normalerweise treffen sie sich zum Mittagessen in der Mensa. So nennt man das Restaurant in der Uni, wo es für wenig Geld Essen gibt. Auch viele dieser Restaurants haben wegen Corona geschlossen.