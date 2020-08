Mitmachen oder absagen?

Angelique Kerber spielt bei den US Open mit. Foto: Scott Barbour/AAP/dpa

Das Tennis-Turnier gehört zu den wichtigsten der Welt. Trotzdem haben in diesem Jahr schon mehrere Stars abgesagt. An diesem Montag beginnen in den Vereinigten Staaten von Amerika die US Open.

Doch in diesmal läuft einiges anders als sonst. Das hat vor allem mit dem Coronavirus zu tun. In den vergangenen Monaten waren viele Turniere deshalb ausgefallen. Dazu kommt: In den USA stecken sich gerade noch viele Leute mit dem Virus an.

Einige Stars sind deshalb nicht in die USA gereist, zum Beispiel Rafael Nadal. Auch die Deutsche Andrea Petkovic spielt nicht mit. „Ich habe eine ganze Woche überlegt, was ich machen soll, ob ich fliege oder nicht“, sagte sie.