Mit Maske im Unterricht?

Sollten Schüler auch während des Unterrichts eine Maske tragen? Darüber denken Fachleute zumindest nach. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB

So kann es nicht ewig weitergehen: Das sagen viele Politiker. Sie wünschen sich, dass es in den Schulen möglichst bald wieder so läuft, wie vor der Corona-Krise. Auch einige Eltern, Lehrer und die Schüler selbst sind dafür.

Doch wie soll man verhindern, dass sich dann viele Menschen gegenseitig mit dem Coronavirus anstecken? Wenn alle Schülerinnen und Schüler wieder in ihrer Klasse sitzen, sei es sinnvoll, auch während des Unterrichts eine Maske zu tragen. Das schlug jetzt Heinz-Peter Meidinger in einem Zeitungsbericht vor. Der Mann ist Vorsitzender in einem Verband, der sich für die Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland einsetzt. „Allerdings erschwert das ordentlichen Unterricht“, sagte er über die Masken.