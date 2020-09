Mit Limonade Geld sammeln

Vielen Menschen im Land Jemen im Nahen Osten geht es nicht gut. In dem Land gibt es einen Krieg. Viele Menschen sind dort arm und haben kaum Essen.

Die Grundschüler Ayaan und Mikaeel aus England wollen deswegen helfen. Sie verkaufen Limonade an einem Stand. So sammeln sie Geld für Menschen im Jemen.

Dabei erhielten die Jungs jetzt überraschende Unterstützung. Schauspielerin Angelina Jolie schickte Ayaan und Mikaeel eine Spende und einen Brief. Du kennst Angelina Jolie vielleicht aus dem Film „Die dunkle Fee“. In dem Brief bedankt sich Angelina Jolie bei den Jungs dafür, dass sie anderen Kindern im Jemen helfen.