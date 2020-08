Mehr Fisch auf dem Tisch

Lachsfilet oder Fischstäbchen? Fische können richtig lecker sein! Das finden viele. Die Leute in Deutschland essen jedenfalls immer mehr davon. Das kann aber auch Probleme bringen, weil wir Menschen aus manchen Meeren zu viele Fische holen.

Viele Menschen haben dafür Fisch im Supermarkt gekauft. Vor allem Fisch aus der Dose war sehr beliebt. Das ist zum Beispiel Thunfisch oder Hering in Tomatensoße. Denn in der Dose halten sich Lebensmittel länger. Das ist gut, wenn man etwas auf Vorrat kaufen möchte, wie es viele in der Corona-Krise gemacht haben.