Mehr als 3200 Sorten Brot

Brote, die einen Querschnitt deutscher Brotkultur zeigen, liegen in einer Backstube der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk. Ein paar der 3200 Brotsorten liegen in einer Backstube. Foto: Uwe Anspach/dpa

Manche sind luftig-leicht und passen zu süßer Marmelade. Andere sind kräftig-kernig, da mag man lieber etwas Herzhaftes drauf. Die Rede ist von Brot. In Deutschland gibt es davon mehr als 3200 verschiedene Sorten.</p><p>In Deutschland ist Brot sehr wichtig. Viele sagen nach einer Auslandsreise, sie hätten das heimische Brot vermisst. Denn jedes Land hat so seine eigenen Spezialitäten. Ein Brot-Fachmann erklärt: Die Franzosen sind bekannt für Croissants und Baguettes, viele Italiener und Spanier lieben Weizenbrote. In Deutschland gibt es eine große Vielfalt: Körnerbrote, Schwarzbrote, Roggenbrote.</p><p>Vielleicht wäre der Beruf ja auch etwas für dich: „Wer kreativ sein und sich selbstständig machen will, für den ist der Job das Richtige“, sagt ein junger Bäcker. Du brauchst aber auch eine Menge Disziplin: Arbeitsbeginn kann schon um 4 Uhr morgens sein.</p><block style="EXTERNAL-LINKS"><p> <a href="https://www.brotinstitut.de/brotkultur/brote-in-der-uebersicht/">Die Brotsorten in Deutschland /a>