Lernen mit Tablet und Internet

Am Dienstag wurde ein neuer Bericht über die Bildung in Deutschland vorgestellt. Darin ging es auch um das digitale Lernen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Hat deine Schule schnelles Internet oder sogar Tablets mit denen gelernt wird? Dann ist deine Schule ziemlich gut dabei, wenn es um digitale Bildung geht. In den meisten Schulen ist das allerdings nicht der Fall.

Das haben Fachleute in einem Bericht über Bildung geschrieben, den sie am Dienstag vorstellten.

Forscher untersuchen regelmäßig, wie das mit der Bildung in Deutschland so läuft. Die Idee dahinter ist: herausfinden, was gut funktioniert und was etwa an Schulen besser gemacht werden sollte.