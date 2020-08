Lady Gaga mit Hörnern und Glitzer

Momentan sieht man viele Menschen mit Masken. Sie verhindern, dass sich viele mit dem Coronavirus anstecken. Aber hast du schon mal eine Maske mit Hörnern gesehen? Oder mit eingebautem Bildschirm?

Die Sängerin Lady Gaga überraschte jetzt auf einer Preisverleihung in der Stadt New York im Land USA damit. Sie trug auch eine Maske in knalligem pink und eine, die glitzerte. Die außergewöhnlichen Masken brachten der Sängerin vielleicht Glück. Denn Lady Gaga gewann insgesamt fünf Musik-Preise und war damit die große Gewinnerin des Abends.