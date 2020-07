Komet am Himmel

Der Komet Neowise ist als heller Streifen am Himmel zu erkennen. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

Mehr als 100 Millionen Kilometer: Das klingt nicht gerade nah. Doch in diesem Fall ist es das! Denn so nah kommt der Komet Neowise der Erde nur alle 5000 bis 7000 Jahre. Gerade hat man deswegen die Möglichkeit, den Komet am Himmel zu entdecken.

Im Moment muss man dafür allerdings mitten in der Nacht aufstehen. Morgens früh um drei Uhr ist Neowise am Himmel zu erkennen. „Ab dem 18. Juli ist er dann in Deutschland nur noch abends zu sehen“, sagt eine Wissenschaftlerin.