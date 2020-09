Keine Werbung für den Mülleimer

In Briefkästen landet viel Werbung. Foto: Oliver Berg/dpa

Ein Mülleimer direkt unter den Briefkästen - in vielen Mietshäusern ist das normal. Denn oft bekommt man Post, die man nicht braucht oder möchte, etwa Prospekte oder Flyer mit Werbung. An manchen Briefkästen klebt deshalb ein Aufkleber.

Umweltschützer wollen das aber ändern. Sie sagen: Wer Werbung will, soll das kennzeichnen müssen. Alle anderen sollen keine bekommen. Damit wollen die Umweltschützer erreichen, dass weniger Werbung direkt im Müll oder etwa im Hausflur landet. Dafür sammeln sie nun Unterschriften. Sie wollen so der Regierung zeigen, dass viele Menschen das auch so sehen.