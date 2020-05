Kaum neue Flüchtlinge auf den Inseln

Aus Angst vor Kriegen oder Armut fliehen Menschen weltweit aus ihren Heimatländern. Manche von ihnen würden gerne in Europa leben. Deshalb versuchen sie, mit Booten über das Mittelmeer zu kommen.

Im Süden von Europa liegt Griechenland mit seinen vielen Inseln. Dort kommen die Flüchtlinge mit den Booten oft zuerst an.

Doch in den vergangenen Wochen landeten immer weniger Menschen auf den Inseln. Im Mai waren es bislang rund 170 Menschen. Das teilte die Regierung im Land Griechenland vor Kurzem mit. In den Monaten davor waren es oft Tausende Flüchtlinge.

Sie leben in Hütten und in Zelten, auf engstem Raum. Das ist ein großes Problem: Auch, weil sich das Corona-Virus so viel schneller verbreiten kann. Hilfsorganisationen fordern, die Lage vor Ort zu verbessern und den Menschen zu helfen.