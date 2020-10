Jubel und Abschied

Eigentlich hätten die Fußballer des FC Bayern gegen sich selbst spielen müssen. Denn beim deutschen Supercup treten normalerweise der Deutsche Meister und der Sieger des DFB-Pokals gegeneinander an.

Diesmal ging das aber nicht. Die Bayern waren in der vergangenen Saison einfach zu gut. Sie hatten beides gewonnen.

Dass sie spitze sind, zeigten sie nun auch am Mittwoch. Da gewannen sie den Supercup gegen das Team von Borussia Dortmund mit 3:2. Dortmund war in der vergangenen Saison auf Platz 2 in der Bundesliga, nach den Bayern. Deshalb spielten die Dortmunder im Supercup mit.