Jeder darf Nein sagen

Darüber zu sprechen, fällt vielen schwer. Doch gerade hört man in den Nachrichten häufiger davon. Denn die Polizei hat aufgedeckt, dass mehrere Kinder sexuell missbraucht wurden. Was kann man dagegen tun?

Sexueller Missbrauch an Kindern bedeutet: Ein Erwachsener fasst ein Kind eklig an. Oder will selbst angefasst werden, zum Beispiel auch am Penis oder an der Scheide. Auch mit komischen Unterhaltungen im Internet oder dem Verschicken von Fotos kann Missbrauch beginnen.