Ist noch was übrig?

Füchse ernähren sich häufig von Abfall. Das haben sie schon vor Tausenden Jahren so gemacht. Foto: Stephanie Pilick/dpa

Fuchs, du hast die Gans gestohlen: So beginnt ein bekanntes Kinderlied. Fuchs, du hast das Mammut gestohlen: Das klingt dagegen eher unglaubwürdig, oder? Schließlich ist das Mammut viel größer und kräftiger als der Fuchs.

Die Wissenschaftler sagen: Vermutlich haben die Füchse das gefressen, was Menschen übrig ließen. Zu solchen Essensresten zählte damals eben auch Mammutfleisch. Noch heute ernähren sich Füchse häufig von den Abfällen der Menschen, wenn sie in deren Nähe wohnen. Deshalb leben Füchse inzwischen auch häufig in unseren Städten. Das ist für sie bequemer, als auf die Jagd zu gehen.