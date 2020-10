Instrumente und Sperrstunden gegen das Virus

Die einen warnen vor mehr Ansteckungen. Die anderen ärgern sich über strengere Regeln. Das Coronavirus beschäftigt uns bereits seit Monaten. Immer wieder tauchen dabei neue Begriffe auf, die man nicht sofort versteht.

Damit meinen sie Orte und Städte, an denen sich schnell viele Menschen mit dem Virus angesteckt haben. Wer in so einer Stadt lebt, kann in den Herbstferien Probleme bekommen. Menschen aus Hotspots dürfen in manchen Teilen Deutschlands zum Beispiel nicht einfach so in Hotels übernachten.