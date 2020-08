Im Wald baden und runterkommen

Komm, wir gehen baden - allerdings ohne ins Wasser zu springen! Hier geht es nämlich um eine besondere Form des Badens: das Waldbaden. Dafür braucht man weder Badehose noch Taucherbrille. Höchstens ein Handtuch kann manchmal praktisch sein.

„An einem ganz heißen Sommertag ist es wunderschön, mit den Füßen mal in einen kalten Bergbach zu gehen“, sagt die Erzieherin Sabine Haarnagel. Sie bietet Kurse im Waldbaden an, auch für Kinder. Aber was genau ist damit gemeint? Einfach erklärt könnte man sagen: Zeit im Wald verbringen und sich entspannen.