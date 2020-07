Im neunten Anlauf soll es klappen

Kai Havertz ist einer von Leverkusens besten Spielern. Foto: Ina Fassbender/AFP Pool/dpa

Acht Mal war es ganz knapp. Die Fußball-Mannschaft von Bayer Leverkusen war in den letzten Jahren meistens richtig gut. In der Bundesliga und in den Turnieren DFB-Pokal und Champions League andeten sie oft unter den Besten.

Doch für den ganz großen Erfolg in diesen Wettbewerben reichte es seit 27 Jahren nicht - dafür für acht zweite Plätze.

Das soll sich am Samstag ändern! Dann haben die Leverkusener mal wieder die Chance, Erste zu werden. Im Finale des DFB-Pokals spielen sie gegen den FC Bayern München. Die Bayern gewinnen eigentlich fast jedes Jahr einen Pokal. Deswegen glauben viele Fachleute, dass sie auch dieses Spiel gewinnen werden.