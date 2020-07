Im Bett quer durch Deutschland

Gemütlich im Bett schlafen und gleichzeitig Zug fahren. Das klingt komisch, aber es geht. Es gibt nämlich Nachtzüge, wo man die Sitze ganz leicht zu Betten umbauen kann.

Damit man sich auch beim Zugfahren nicht vor dem Zähneputzen drücken kann, gibt es sogar Waschräume. Am nächsten Morgen wacht man dann an einem komplett anderen Ort auf.

Ein Nachtzug fährt zum Beispiel jetzt von der Insel Sylt quer durch Deutschland bis in unser Nachbarland Österreich. Über Nacht fährt man dann vom Meer in die Berge - oder auch gerne anders herum.

Der Zug startet dann zum Beispiel abends gegen 20 Uhr ganz im Norden Deutschlands. Am nächsten Tag kommt er dann um etwa zwölf Uhr in Österreich an.