Im Auto aufs Konzert rollen

Im Auto kann man auch zu Corona-Zeiten bei einem Konzert dabei sein. Foto: Joel Carrett/AAP/dpa

Sie lehnt sich aus dem Autofenster, streckt die Hand in die Höhe und macht ein Selfie. Im Hintergrund findet gerade ein Konzert statt. Es handelt sich um ein Drive-In-Konzert im Land Australien. Aber auch in vielen anderen Ländern sind die Menschen auf diese Idee gekommen.</p><p>Wegen des Coronavirus fallen gerade viele Konzerte und andere Veranstaltungen aus. Die Menschen sollen Abstand halten. Im eigenen Auto geht das ganz gut. Beim Drive-in ährt man mit dem Auto vor die Bühne und bleibt einfach darin sitzen. So kann man dann zum Beispiel auch in Corona-Zeiten ein Konzert besuchen.