Hoffen auf die nächste Überraschung

Vor zwei Jahren gewann Eintracht Frankfurt überraschend den DFB-Pokal. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der FC Bayern ist momentan kaum zu schlagen. Seit es in der Bundesliga wieder weitergeht, hat die Mannschaft alles gewonnen. In der Tabelle steht sie mit Abstand auf Platz eins. An diesem Mittwoch spielen die Bayern im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt.

Der Sieger zieht ins Finale des Turniers ein.

Die Frankfurter stehen in der Bundesliga momentan nicht so gut da. Sie sind in München also der Außenseiter. Hoffnung gibt es aber trotzdem. „Wir werden nichts herschenken und alles versuchen, um die Überraschung zu schaffen und unseren Traum vom Finale dennoch zu verwirklichen“, sagte einer der Frankfurter Chefs.