Hier ist noch Platz

13 000 Stühle stellten Menschen vor dem Bundestag am Montag auf. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Tausende Stühle stehen auf dem Rasen. Doch niemand sitzt darauf. Hier wäre also noch Platz. Genau darauf möchten diejenigen aufmerksam machen, die die Stühle in Berlin aufgestellt haben. Sie finden: Deutschland sollte noch mehr geflüchtete Menschen aufnehmen.

Viele dieser Menschen leben derzeit in überfüllten Lagern, etwa in Griechenland. Dort kommen die Menschen oft an, wenn sie mit dem Boot über das Mittelmeer nach Europa flüchten. Die Menschen verlassen ihre Heimat, weil dort Krieg oder Armut herrschen.