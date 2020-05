Großer Laufvogel trägt Helm

Na, das ist vielleicht ein komischer Vogel. Der Kasuar trägt zwar ein schwarzes Gefieder. Aber das sieht eher aus wie ein zotteliges Fell, und fliegen kann er damit auch nicht. Sein langer Hals ist blau und rot gefärbt.

Der ungewöhnliche Laufvogel kann außerdem so groß wie ein Mensch werden. An seinen kräftigen Beinen hat er lange Krallen. Deshalb sollte man dem Kasuar auch besser nicht zu nahe kommen.

Die seltenen Tiere können außerdem richtig alt werden. In einem Zoo im Land Pakistan lebt ein Kasuar schon seit rund 50 Jahren. Pakistan ist ein Land im Süden Asiens. In der freien Natur leben Kasuare aber in Australien und auf der Insel Neuguinea.