Gold, Musik und neueste Technik für den König

Zum 175. Gebusrtstag von König Ludwig II. von Bayern gibt es eine Lichtshow in einem Schloss. Foto: Sven Hoppe/dpa

In einem Märchenschloss leben, teure Kleidung tragen und ein Land regieren: Dafür muss man schon Königin oder König sein! Ludwig II. ar so ein König. Er regierte Bayern. Wenn der König noch leben würde, hätte er am Dienstag seinen 175. Geburtstag.

Viele nennen ihn Märchenkönig. Manche sagen, dass er ein richtiger Träumer war. Denn er war ganz anders als andere Herrscher. Er mochte keinen Krieg. Und jagen ging er auch nicht gerne. Stattdessen liebte er es pompös: In den Schlössern wurden Gold und Edelsteine verbaut. Die Wände wurden bunt bemalt. Und er hörte gerne klassische Musik.