Gleiche Strecke, neues Glück?

Sebastian Vettel will im zweiten Rennen in Österreich besser abschneiden. Foto: Leonhard Foeger/Pool Reuters/AP/dpa

Am Wochenende drehen die Rennfahrer in der Formel 1 im Land Österreich ihre rasend schnellen Runden. Moment mal, schon wieder Österreich? War da nicht schon das letzte Rennen? Genau, aber die Corona-Krise verändert viel in dieser Saison.

Statt in einer anderen Stadt, findet auch das zweite Rennen wieder in Spielberg statt. Die Fahrer sollen möglichst wenig Kontakt mit anderen Menschen haben, um sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken.

Ein deutscher Rennfahrer hofft nun auf mehr Glück. Denn Sebastian Vettel wurde am vergangenen Wochenende nur Zehnter. „Ich habe mich die ganze Zeit gequält“, sagte der Ferrari-Fahrer nach dem Rennen.