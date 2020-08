Gegen Lyon ins Finale einziehen

Olympique Lyon steht überraschend im Halbfinale der Champions League. Foto: Franck Fife/Pool AFP/dpa

Wer ist der beste Fußball-Verein Europas? Viele Fußball-Fans denken bei der Frage wahrscheinlich an Real Madrid, FC Liverpool oder den FC Barcelona. Auch der FC Bayern München hat schon große Erfolge gefeiert.</p><p>Der Verein Olympique Lyon spielt in Europa hingegen nicht so eine große Rolle. Doch das könnte sich bald ändern. An diesem Mittwoch trifft die Mannschaft aus unserem Nachbarland Frankreich auf den FC Bayern. Der Sieger des Spiels zieht ins Finale der Champions League ein Viele rechnen mit einem Sieg der Bayern. Doch Bayern-Profi Corentin Tolisso erwartet eine schwere Aufgabe. „Lyon steht im Halbfinale der Champions League und ich glaube nicht, dass eine Mannschaft das nur mit Glück schafft“, sagte der Spieler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Zu keinem Zeitpunkt werden wir diese Mannschaft unterschätzen.“